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    В Баку мужчина убит тупым предметом

    Его труп был обнаружен в поселке Говсаны

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку произошло убийство.

    Как сообщили Report в Сураханском районном управлении полиции, на территории поселка Говсан найден труп погибшего несколько дней назад мужчины.

    Тело покойного было передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Эксперты выяснили, что мужчина примерно 30-35 лет (личность пока не установлена) был избит и получил удар по голове тупым предметом.

    По факту в Сураханском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.

    В настоящее время ведется поиск лица или лиц, совершивших преступление.

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