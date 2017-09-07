В Баку мужчина убит тупым предметом

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку произошло убийство.
Как сообщили Report в Сураханском районном управлении полиции, на территории поселка Говсан найден труп погибшего несколько дней назад мужчины.
Тело покойного было передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Эксперты выяснили, что мужчина примерно 30-35 лет (личность пока не установлена) был избит и получил удар по голове тупым предметом.
По факту в Сураханском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.
В настоящее время ведется поиск лица или лиц, совершивших преступление.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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