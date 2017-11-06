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    В Баку мужчина средних лет умер при неизвестных обстоятельствах

    Расследуются точные причины смерти

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку умер мужчина средних лет.

    Как сообщает Report, Гасанов Исмаил Мюслюм оглу 1970 г.р. 2 ноября в поселке Локбатан получил различные телесные травмы при неизвестных обстоятельствах.

    Он был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, он скончался сегодня в реанимационном отделении больницы. Для уточнения точных причин смерти тело было передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.

    Факт расследуется.

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