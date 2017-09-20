В Баку двое ранили ножом мужчину средних лет

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку мужчина средних лет ранен ножом со стороны двоих лиц.

Как сообщает Report, недалеко от рынка 3-го микрорайона Азизов Эльвин Арзу оглу 1983 г.р. подрался с двумя мужчинами (имена не разглашаются).

В результате он подвергся нападению со стороны этих двоих и получил ножевые ранения в область грудной клетки и спины. Состояние пострадавшего тяжелое. Он был доставлен в больницу с помощью водителя такси.

О факте проинформировано 16-е отделение полиции Наримановского районного управления полиции. Один из совершивших нападение злоумышленников задержан.