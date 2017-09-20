 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку двое ранили ножом мужчину средних лет

    Один из злоумышленников задержан© Courtesy İmage

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку мужчина средних лет ранен ножом со стороны двоих лиц.

    Как сообщает Report, недалеко от рынка 3-го микрорайона Азизов Эльвин Арзу оглу 1983 г.р. подрался с двумя мужчинами (имена не разглашаются).

    В результате он подвергся нападению со стороны этих двоих и получил ножевые ранения в область грудной клетки и спины. Состояние пострадавшего тяжелое. Он был доставлен в больницу с помощью водителя такси.

    О факте проинформировано 16-е отделение полиции Наримановского районного управления полиции. Один из совершивших нападение злоумышленников задержан.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi