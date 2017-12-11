В Баку мужчина средних лет получил ножевые ранения

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Bakı. 11 dekabr. REPORT.AZ/ В Баку мужчину средних лет ударили ножом.

Как передает Report, инцидент произошел в вечерние часы 9 декабря в Хазарском районе столицы.

Так, Иманов Амир Фазиль оглу 1984 г.р. из поселка Бильгя был доставлен в больницу с колотыми и резаными ранами в различных областях тела. Он отметил, что получил ножевые ранения во время драки с неизвестным человеком в поселке.

Хазарское районное управлении полиции было проинформировано по поводу данного факта.