 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку мужчина средних лет получил ножевые ранения

    Он отметил, что получил ножевые ранения во время драки с неизвестным человеком в поселке© Courtesy İmage

    Bakı. 11 dekabr. REPORT.AZ/ В Баку мужчину средних лет ударили ножом.

    Как передает Report, инцидент произошел в вечерние часы 9 декабря в Хазарском районе столицы.

    Так, Иманов Амир Фазиль оглу 1984 г.р. из поселка Бильгя был доставлен в больницу с колотыми и резаными ранами в различных областях тела. Он отметил, что получил ножевые ранения во время драки с неизвестным человеком в поселке.

    Хазарское районное управлении полиции было проинформировано по поводу данного факта. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi