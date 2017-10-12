Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Баку мужчина средних лет получил ножевые ранения в чайной.

Как передает Report, инцидент произошел в Насиминском районе столицы.

У клиента одной из чайных на территории Насиминского района, уроженца Хачмазского района Османова Огтая Мехман оглу 1987 г.р. завязался спор со своим приятелем. Во время словестной перепалки он получил ноженые ранения.

Пострадавший был доставлен в больницу.

По факту 20-е отделение Насиминского районного управления полиции ведет следствие.