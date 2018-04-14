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    В Баку мужчина средних лет погиб оставшись под водяным баком

    Инцидент произошел во время работы в частном жилом доме в поселке Новханы

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошел несчастный случай со смертельным исходом.

    Как передает Report, в поселке Новханы водяной бак упал на Фархадова Сабира Аллахверди оглы 1987 г.р. когда он работал в частном жилом доме своего дяди.

    Он получил тяжелые телесные повреждения и скончался по дороге в больницу.

    По факту на место происшествия в первую очередь были привлечены сотрудники 4-ого отделения Бинагадинского РУП.

    Ведется расследование.

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