В Баку мужчина средних лет погиб оставшись под водяным баком

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как передает Report, в поселке Новханы водяной бак упал на Фархадова Сабира Аллахверди оглы 1987 г.р. когда он работал в частном жилом доме своего дяди.

Он получил тяжелые телесные повреждения и скончался по дороге в больницу.

По факту на место происшествия в первую очередь были привлечены сотрудники 4-ого отделения Бинагадинского РУП.

Ведется расследование.