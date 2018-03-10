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    В Баку мужчина средних лет был зарезан двоюродным братом

    Раненый находится в тяжелом состоянии

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе города Баку во время драки один человек получил 3 ножевых ранения.

    Как передает Report, на улице Гусейнбала Агавердиева поселка Кюрдаханы, между Гахрамановым Эльшадом Гахраман оглу, 1977-го года рождения и Рауфом Мубариз оглу произошел спор.

    В результате потасовки Рауф нанес Э. Гахраманову 3 удара ножом. Раненый вначале был доставлен Клиническо Медицинский Центр № 3 в тяжелом состоянии. Однако из-за его тяжелого состоянии родственники пострадавшего перевезли его Клиническо Медицинский Центр № 1. Раненый был прооперирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

    Сотрудники Сабунчинского Районного отделения Полиции ведут расследование по факту. Разыскивается подозреваемый.

    Рауф приходится двоюродным братом Эльшаду Гахраманову

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