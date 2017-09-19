 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку мужчина средних лет был избит соседом

    Инцидент произошел в Насиминском районе© Foto: Report.az/Ruslan Məmmədov

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку произошло избиение.

    Как сообщает Report, 45-летний Амиров Ризван Фаик оглу поспорил с соседом на улице Сарабского, 36.

    В результате между ними произошла рукопашная драка, Р. Амиров был избит и получил травмы. Он был размещен в Клиническом медцентре №1.

    В предварительных показания полиции Р. Амиров сообщил, что был избит кастетом.

    По факту сотрудниками 21-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi