В Баку мужчина средних лет был избит соседом

© Foto: Report.az/Ruslan Məmmədov

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку произошло избиение.

Как сообщает Report, 45-летний Амиров Ризван Фаик оглу поспорил с соседом на улице Сарабского, 36.

В результате между ними произошла рукопашная драка, Р. Амиров был избит и получил травмы. Он был размещен в Клиническом медцентре №1.

В предварительных показания полиции Р. Амиров сообщил, что был избит кастетом.

По факту сотрудниками 21-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции ведется расследование.