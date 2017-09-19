В Баку мужчина средних лет был избит соседом

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку произошло избиение.
Как сообщает Report, 45-летний Амиров Ризван Фаик оглу поспорил с соседом на улице Сарабского, 36.
В результате между ними произошла рукопашная драка, Р. Амиров был избит и получил травмы. Он был размещен в Клиническом медцентре №1.
В предварительных показания полиции Р. Амиров сообщил, что был избит кастетом.
По факту сотрудниками 21-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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