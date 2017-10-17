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    В Баку мужчина средних лет был избит родственниками в своем доме

    Сотрудники скорой помощи доставили мужчину с переломанными ребрами в больницу

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Баку мужчина средних лет был избит родственниками в своем доме.

    Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе, в поселке Кюрдаханы.

    37-летний Эльман Гусейн оглу Аллахвердиев в результате семейного конфликта был избит родственниками в своем доме. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи доставили мужчину с переломанными ребрами в больницу. 

    Причина избиения Э.Аллахвердиева пока неизвестна, но сотрудники 15-го отделения Сабунчинского районного управления полиции ведут следствие. 

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