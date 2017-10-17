Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Баку мужчина средних лет был избит родственниками в своем доме.

Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе, в поселке Кюрдаханы.

37-летний Эльман Гусейн оглу Аллахвердиев в результате семейного конфликта был избит родственниками в своем доме. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи доставили мужчину с переломанными ребрами в больницу.

Причина избиения Э.Аллахвердиева пока неизвестна, но сотрудники 15-го отделения Сабунчинского районного управления полиции ведут следствие.