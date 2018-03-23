В Баку мужчина средних лет был избит братом и получил тяжелые повреждения

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ На территории Сабунчиноского района столицы один человек получил тяжелые повреждения в результате драки.

Как передает Report, инцидент произошел в поселке Маштага.

Дадашов Айдын Ибрагим оглу, 1969-го года рождения, будучи у себя дома поспорил с братом. В результате спора завязалась драка и брат избил А. Дадашова.

Пострадавший, получивший тяжелые повреждения был доставлен в Клинический Медицинский Центр № 3.

14-ое отделение Сабунчинского РУП ведет расследование по факту.