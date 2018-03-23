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    В Баку мужчина средних лет был избит братом и получил тяжелые повреждения

    Пострадавший, получивший тяжелые повреждения был доставлен в Клинический Медицинский Центр № 3

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ На территории Сабунчиноского района столицы один человек получил тяжелые повреждения в результате драки.

    Как передает Report, инцидент произошел в поселке Маштага.

    Дадашов Айдын Ибрагим оглу, 1969-го года рождения, будучи у себя дома поспорил с братом. В результате спора завязалась драка и брат избил А. Дадашова.

    Пострадавший, получивший тяжелые повреждения был доставлен в Клинический Медицинский Центр № 3.

    14-ое отделение Сабунчинского РУП ведет расследование по факту.

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