Наверх

В Баку мужчина сломал ногу при краже 36 тыс. долларов

В Баку мужчина сломал ногу при краже 36 тыс. долларов

© Report

В Баку раскрыто преступление, причем сам преступник "помог" раскрыть его.  

Как передает Report, Гаджиев Алгайыт Гюльага оглу 1983 г.р. несколько дней назад украл 36 тыс. долларов США из автомобиля в Насиминском районе.

Убегая с места происшествия, он упал и сломал ногу. 

Перетерпев несколько дней и поняв, что боль в ноге не унимается, А.Гаджиев обратился в больницу. Медперсонал насторожило подозрительное поведение мужчины, из-за чего они обратились в правоохранительные органы.

Прибывшая в больницу полиция задержала А.Гаджиева. На допросе он признался в совершенном преступлении.

По факту ведется разбирательство.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!