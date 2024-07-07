В Баку мужчина ранил сотрудника полиции при задержании

6 июля около полуночи в Сураханском районе Баку сотрудником полиции был задержан разыскиваемый за кражу и ранее восемь раз осужденный по различным статьям Уголовного кодекса Мехман Салахеддин оглу Мамедов (1983 г.р.).

6 июля около полуночи в Сураханском районе Баку сотрудником полиции был задержан разыскиваемый за кражу и ранее восемь раз осужденный по различным статьям Уголовного кодекса Мехман Салахеддин оглу Мамедов (1983 г.р.).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, при задержании M.Мамедов ранил сотрудника полиции, выполнявшего служебные обязанности, колюще-режущим предметом и попытался скрыться.

Несмотря на серьезное ранение, капитан полиции Фахреддин Насиров предотвратил побег, задержал его и передал другим сотрудникам полиции.

Сотрудник полиции был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.