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В Баку мужчина ранил сотрудника полиции при задержании

В Баку мужчина ранил сотрудника полиции при задержании 6 июля около полуночи в Сураханском районе Баку сотрудником полиции был задержан разыскиваемый за кражу и ранее восемь раз осужденный по различным статьям Уголовного кодекса Мехман Салахеддин оглу Мамедов (1983 г.р.).
Происшествия
7 июля 2024 г. 03:47
В Баку мужчина ранил сотрудника полиции при задержании

6 июля около полуночи в Сураханском районе Баку сотрудником полиции был задержан разыскиваемый за кражу и ранее восемь раз осужденный по различным статьям Уголовного кодекса Мехман Салахеддин оглу Мамедов (1983 г.р.).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, при задержании M.Мамедов ранил сотрудника полиции, выполнявшего служебные обязанности, колюще-режущим предметом и попытался скрыться.

Несмотря на серьезное ранение, капитан полиции Фахреддин Насиров предотвратил побег, задержал его и передал другим сотрудникам полиции.

Сотрудник полиции был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda axtarışda olan şəxs polis əməkdaşına xəsarət yetirərək qaçmağa cəhd göstərib

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