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    В Баку задержан мужчина, ранивший ножом свою жену и дочь - ОБНОВЛЕНО

    Раненые госпитализированы в больницу

    Первая новость опубликована в 9.47

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Баку пьяный мужчина на почве семейного конфликта ранил ножом свою жену и дочь.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован по адресу: Хазарский район, поселок Гала, улица Сулеймана Рагимова, 81.

    Согласно информации, Рагимов Алигисмат Гейдар оглу (1960 г.р.), находясь в нетрезвом состоянии, отправился домой к своей дочери Тунзале Шихалиевой, где поспорил со своей 51-летней женой Гончей Умудовой. Он нанес кухонным ножом два удара Г.Умудовой и один удар своей 22-летней дочери Айтадж Рагимли. После этого мужчина покинул дом. Раненые госпитализированы в больницу.

    Сотрудники Хазарского районного управления полиции задержали А.Рагимова, совершившего преступление.

    По факту проводится расследование.

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