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В Баку мужчина ранил бывшую жену ножом

В Баку мужчина ранил бывшую жену ножом В Баку мужчина ранил бывшую жену ножом
Происшествия
10 февраля 2025 г. 18:05
В Баку мужчина ранил бывшую жену ножом

В бакинском поселке Говсан мужчина нанес тяжелые ножевые ранения бывшей супруге.

Как сообщает Report, пострадавшая Г.Гамидова работает в школе №270 техническим сотрудником.

Женщина была госпитализирована, а ее бывший супруг Э.Атакишиев задержан сотрудниками 30-го отделения полиции Сураханского РУП.

В учебном заведении подтвердили Report, что пострадавшая работает у них техническим сотрудником. Сообщается, что будучи уже раненой она попыталась укрыться во дворе школы, где ей оказали первую медицинскую помощь.

"Руководство сразу же вызвало скорую помощь и сообщило о случившемся в правоохранительные органы", - заявили в школе.

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Версия на азербайджанском языке Hövsanda kişi bir il əvvəl boşandığı qadına ağır xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinir

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