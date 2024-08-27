В Баку мужчина привлечен к ответственности за лжесвидетельство

В Баку мужчина привлечен к ответственности за лжесвидетельство о разбойном нападении.

В Баку мужчина привлечен к ответственности за лжесвидетельство о разбойном нападении.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, 25 августа гражданин Мархамат Мехдиев обратился в 19-й отдел полиции Насиминского РУП и заявил, что некие Абдул, Тофик и Талех насильно посадили его в автомобиль, ударили по голове кастетом, отобрали 164 маната и мобильный телефон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 181.2.1 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) УК АР. Подозреваемые Тофик Тагиев и Абдул Мамедов были задержаны, однако отвергли все предъявленные им обвинения.

Вскоре Мехдиев признался, что дал ложные показания так как хотел добиться их ареста из-за личных разногласий.

Уголовное дело переквалифицировано на статью 296.2 (заведомо ложный донос), Мехдиев привлечен к ответственности в качестве обвиняемого и задержан.