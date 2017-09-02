В Баку пришедший в мечеть для совершения намаза мужчина получил ножевое ранение - ФОТО

© Foto: Report.az

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В одной из мечетей на территории Сураханского района Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, на 21-летнего Кямрана Ахмед оглу Мамедова, который пришел совершить намаз в мечети, расположенной в поселке Бюльбюля, внезапно напал с ножом неизвестный мужчина. В результате Мамедов получил ножевое ранение.

Раненый помещен в реанимационное отделение больницы.

Как сообщили сотрудники Сураханского районного управления полиции, совершивший преступление Фаиг Махмудов страдает психическим расстройством. В настоящее время он задержан. Факт расследуется.