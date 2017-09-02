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    В Баку пришедший в мечеть для совершения намаза мужчина получил ножевое ранение - ФОТО

    Совершивший инцидент задержан© Foto: Report.az

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В одной из мечетей на территории Сураханского района Баку произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, на 21-летнего Кямрана Ахмед оглу Мамедова, который пришел совершить намаз в мечети, расположенной в поселке Бюльбюля, внезапно напал с ножом неизвестный мужчина. В результате Мамедов получил ножевое ранение.

    Раненый помещен в реанимационное отделение больницы.

    Как сообщили сотрудники Сураханского районного управления полиции, совершивший преступление Фаиг Махмудов страдает психическим расстройством. В настоящее время он задержан. Факт расследуется.

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