    В Баку мужчина представился сотрудником банка и присвоил 13 тыс. манатов

    Происшествия
    • 04 марта, 2026
    • 15:36
    В Баку мужчина представился сотрудником банка и присвоил 13 тыс. манатов

    В Баку задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на сумму 13 тысяч манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, неизвестный позвонил гражданину с неизвестного номера, представился сотрудником банка и заявил о якобы возникших проблемах с его банковской картой.

    Поверив злоумышленнику, потерпевший передал ему данные карты, после чего с его счета были списаны 13 тысяч манатов.

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 21-го отделения Насиминского районного управления полиции установили личность и задержали подозреваемого в совершении данного преступления 38-летнего А. Залиева.

    Расследование по факту продолжается.

    Bank əməkdaşı olduğunu deyərək 13 min manatı talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
