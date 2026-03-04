В Баку мужчина представился сотрудником банка и присвоил 13 тыс. манатов

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на сумму 13 тысяч манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, неизвестный позвонил гражданину с неизвестного номера, представился сотрудником банка и заявил о якобы возникших проблемах с его банковской картой.

Поверив злоумышленнику, потерпевший передал ему данные карты, после чего с его счета были списаны 13 тысяч манатов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 21-го отделения Насиминского районного управления полиции установили личность и задержали подозреваемого в совершении данного преступления 38-летнего А. Залиева.

Расследование по факту продолжается.