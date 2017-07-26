В Баку мужчина получил ножевые ранения во время застолья со знакомыми в кафе

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В одном из кафе в Бинагадинском районе Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на улице Мирмахмуда Кязымовского.

Хаким Гусейнов 1972 г.р. после застолья со знакомыми в кафе устроил драку. В это время ему были нанесены 3 ножевых ранения. Раненый был доставлен в Клинический медцентр № 1. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту в 7-м отделении Бинагадинского районного управления полиции ведется расследование.