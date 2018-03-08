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    В Баку мужчина покончил с собой из-за невозможности видеться с детьми - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Ранее пытавшийся покончить с собой мужчина после операции бросился с окна 4-го этажа
    © Report

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Вчера вечером на территории Насиминского района Баку произошло самоубийство.

    Как передает Report, в Ясамальском районе, на ул. Муртуза Мухтарова Сеидов Ибрагим Абдулазиз оглы 1978 г. пытался покончить с собой, нанеся удар ножом в область сердца.

    Раненый был доставлен в корпус хирургии Клинического медицинского центра № 1, а после операции перенесен в отделение реанимации. Придя в сознание, И. Сеидов бросился из окна 4-го этажа больницы. Мужчина скончался на месте происшествия.

    Причиной инцидента послужил спор между И. Сеидовым и его бывшей супругой. Некоторое время назад они развелись. И. Сеидов неоднократно и безуспешно пытался увидеть своих малолетних детей. В итоге он решил покончить с собой.

    Покойный рассказал об этом врачам, после того как был помещен в больницу после первой попытки самоубийства.

    По факту в Насиминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного Кодекса (доведение до самоубийства), ведется расследование.

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