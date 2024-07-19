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В Баку мужчина подозревается в убийстве знакомого

В Баку мужчина подозревается в убийстве знакомого В прокуратуру Сураханского района поступила информация о смерти Эмина Мамедова 1980 года рождения на территории поселка Бюльбюля Сураханского района Баку.
Происшествия
19 июля 2024 г. 16:18
В Баку мужчина подозревается в убийстве знакомого

В прокуратуру Сураханского района поступила информация о смерти Эмина Мамедова 1980 года рождения на территории поселка Бюльбюля Сураханского района Баку.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Сураханского района.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Муса Ибадуллаев толкнул своего знакомого Эмина Мамедова, в результате чего последний упал, получил травмы и впоследствии скончался в больнице от полученных травм.

По факту в прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса АР, Муса Ибадуллаев задержан в качестве подозреваемого по делу.

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