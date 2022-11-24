В Баку мужчина подозревается в нанесении ножевых ранений малолетнему ребенку и теще

В Баку мужчина подозревается в нанесении ножевых ранений двухлетнему ребенку и теще.

В Баку мужчина подозревается в нанесении ножевых ранений двухлетнему ребенку и теще.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, согласно поступившей в полицию информации, 23 ноября около 20 часов в одном из домов на улице Ю.Мурсалова Сабаильского района житель Евлахского района Саги Керимов (1990 г.р.) нанес легкие ножевые ранения своей теще (1976 г.р.), проникающие ранения своему сыну (2020 г.р.), после чего порезал собственное горло.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий С.Керимов был задержан после оказания ему первой медицинской помощи в больнице.

По факту заведено уголовное дело по статье 126 УК, ведутся следственные действия.