В Баку мужчина, подозреваемый в убийстве жены, совершил суицид

В Баку мужчина, предположительно совершивший убийство супруги, повесился.

В Баку мужчина, предположительно совершивший убийство супруги, повесился.

Об этом Report сообщили в Низаминской районной прокуратуре столицы.

В ведомстве отметили, что 29 октября около 22:00 поступила информация о смерти двух человек в одной из квартир в Низаминском районе Баку.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Азер Рафиев, 1954 года рождения, совершил убийство своей супруги Ирады Рафиевой, 1961 года рождения, нанеся ей ранения колюще-режущим предметом в их квартире, после чего повесился.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана, ведется следствие.