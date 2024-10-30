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В Баку мужчина, подозреваемый в убийстве жены, совершил суицид

В Баку мужчина, подозреваемый в убийстве жены, совершил суицид В Баку мужчина, предположительно совершивший убийство супруги, повесился.
Происшествия
30 октября 2024 г. 08:56
В Баку мужчина, подозреваемый в убийстве жены, совершил суицид

В Баку мужчина, предположительно совершивший убийство супруги, повесился.

Об этом Report сообщили в Низаминской районной прокуратуре столицы.

В ведомстве отметили, что 29 октября около 22:00 поступила информация о смерти двух человек в одной из квартир в Низаминском районе Баку.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Азер Рафиев, 1954 года рождения, совершил убийство своей супруги Ирады Рафиевой, 1961 года рождения, нанеся ей ранения колюще-режущим предметом в их квартире, после чего повесился.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Arvadını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs özünə qəsd edib

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