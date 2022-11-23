В Баку мужчина ограбил киоск

В Баку мужчина ограбил киоск, пригрозив продавцу острым предметом.

В Баку мужчина ограбил киоск, пригрозив продавцу острым предметом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В 28-ое отделение полиции Ясамальского РУП поступила информация, что 19 ноября неизвестный, пригрозив острым предметом продавцу одного из киосков, расположенных на улице З.Халилова, украл из кассы 600 манатов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был выявлен и задержан подозреваемый в совершении грабежа житель Баку Мехти Аббасзаде.

Расследование по факту продолжается.