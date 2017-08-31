В Баку мужчина, обвиняемый в присвоении 17 000 манатов, освобожден в зале суда

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемого в присвоении Эльвина Гасанова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева был оглашен приговор.

Согласно приговору суда, в отношении Э.Гасанова применена ст. 70 (условно) УК и он приговорен к условному наказанию.

Э.Гасанов освобожден в зале суда.

Отметим, что Э.Гасанов работал менеджером по продаже в ООО "Mazarina" и был признан виновным в присвоении 17 000 манатов.

Он обвинялся по ст. 179.3.2 УК.

За период следствия Э.Гасанов возместил нанесенный ущерб.