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    В Баку мужчина, обвиняемый в присвоении 17 000 манатов, освобожден в зале суда

    За период следствия он возместил нанесенный ущерб

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемого в присвоении Эльвина Гасанова.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева был оглашен приговор.

    Согласно приговору суда, в отношении Э.Гасанова применена ст. 70 (условно) УК и он приговорен к условному наказанию.

    Э.Гасанов освобожден в зале суда.

    Отметим, что Э.Гасанов работал менеджером по продаже в ООО "Mazarina" и был признан виновным в присвоении 17 000 манатов.

    Он обвинялся по ст. 179.3.2 УК.

    За период следствия Э.Гасанов возместил нанесенный ущерб. 

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