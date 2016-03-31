​В Баку мужчина, нанесший ножевые ранения двум братьям, приговорен к 19 годам лишения свободы

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Ибрагима Дадашова, 1991 г.р., обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Оруджова вынесен приговор обвиняемому.

Приговором суда И.Дадашов осужден к 19 годам лишения свободы.

Отметим, что в августе прошлого года на улице З.Тагиева, 8 поселка Амирджан Сураханского района Баку получили ножевые ранения Исрафилов Эльшан Шакир оглу и его брат Исрафилов Эльджан Шакир оглу. Пострадавшие были доставлены в 3-ю Сабунчинскую клиническую больницу, однако спасти жизнь одного из них, Эльшана Исрафилова, не удалось. Совершивший преступление И.Дадашов пришел с повинной в Сураханское районное управление полиции.

По данному факту Сураханской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.