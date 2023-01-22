О нас

В Баку мужчина нанес жене ножевые ранения и покончил с собой

В Баку мужчина нанес жене ножевые ранения и покончил с собой В Бинагадинском районе Баку мужчина нанес ножевые ранения своей жене и покончил жизнь самоубийством.
Происшествия
22 января 2023 г. 21:56
В Баку мужчина нанес жене ножевые ранения и покончил с собой

В Бинагадинском районе Баку мужчина нанес ножевые ранения своей жене и покончил жизнь самоубийством.

Как сообщили Report в районной прокуратуре, после того как в ведомство поступила соответствующая информация, сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия, где был произведен осмотр тела с участием криминалиста, осуществлены другие необходимые действия.

В ходе предварительного расследования возникли основательные подозрения в том, что житель района Атеш Джуваров, 1987 года рождения, во время ссоры со своей женой Парваной Исмаиловой, 1983 года рождения, нанес последней колюще-режущим орудием ранения, после чего этим же предметом нанес себе несовместимые с жизнью ранения.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.1 (покушение на убийство) и 125 (доведение до самоубийства).

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda arvadını bıçaqlayan ər intihar edib

Другие новости из категории

В Загатале пешеход скончался при наезде автомобиля
В Загатале пешеход скончался при наезде автомобиля
22 января 2023 г. 19:59
В Товузе в результате взрыва пострадали женщина и ее свекровь
В Товузе в результате взрыва пострадали женщина и ее свекровь
22 января 2023 г. 19:17
В Баку жителей общежития эвакуировали из-за пожара
В Баку жителей общежития эвакуировали из-за пожара
22 января 2023 г. 12:45
Пострадавших при пожаре в центре отдыха в Гусаре эвакуируют в Баку
Пострадавших при пожаре в центре отдыха в Гусаре эвакуируют в Баку
22 января 2023 г. 11:56
В Масаллы задержаны члены банды, подозреваемые в краже из восьми домов за две ночи
В Масаллы задержаны члены банды, подозреваемые в краже из восьми домов за две ночи
22 января 2023 г. 10:24
В Кюрдамире задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков
ФотоВ Кюрдамире задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков
22 января 2023 г. 09:12
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 19-летнего пешехода
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 19-летнего пешехода
22 января 2023 г. 00:56
В Агсу повесился 60-летний мужчина
В Агсу повесился 60-летний мужчина
21 января 2023 г. 23:42
В Гяндже 66-летняя женщина скончалась от полученных травм
В Гяндже 66-летняя женщина скончалась от полученных травм
21 января 2023 г. 22:38
В двухэтажном доме в Загатале произошел пожар
В двухэтажном доме в Загатале произошел пожар
21 января 2023 г. 21:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi