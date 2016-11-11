В Баку мужчина нанес своей жене 11 ударов ножом

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе мужчина ранил ножом свою жену, мать троих детей.

Как сообщает Report, Анар Мамедов нанес 11 ударов ножом своей жене 28-летней Гюльнаре Ахмедовой, которая поссорилась с ним и ушла в родительский дом.

Инцидент произошел в доме отца Гюльнары прямо на глазах детей. Г.Ахмедова была ранены в спину, живот и шею. Женщина госпитализирована в Городскую клиническую больницу №3. Ее состояние оценивается как среднетяжелое.

А.Ахмедов добровольно явился в 14-е отделение полиции Сабунчинского районного управления полиции. В ходе предварительного расследования выяснилось, что А.Ахмедов совершил преступление, будучи в нетрезвом состоянии.

В предварительных показаниях он отметил, что ранил жену из-за смс, которую она написала другому мужчине.

По факту возбуждено уголовное дело.