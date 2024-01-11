В Баку мужчина нанес огнестрельное ранение своему брату

10 января около 20:00 в полицию поступила информация о госпитализации человека, получившего огнестрельное ранение на территории Пираллахинского района Баку.

10 января около 20:00 в полицию поступила информация о госпитализации человека, получившего огнестрельное ранение на территории Пираллахинского района Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В результате расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что ранее судимый Ильхам Гашимов 1976 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве конфликта выстрелил из ружья в своего старшего брата.

И.Гашимов был задержан сотрудниками Пираллахинского районного управления полиции в качестве подозреваемого.

По факту ведется расследование.