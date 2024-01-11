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В Баку мужчина нанес огнестрельное ранение своему брату

В Баку мужчина нанес огнестрельное ранение своему брату 10 января около 20:00 в полицию поступила информация о госпитализации человека, получившего огнестрельное ранение на территории Пираллахинского района Баку.
Происшествия
11 января 2024 г. 11:17
В Баку мужчина нанес огнестрельное ранение своему брату

10 января около 20:00 в полицию поступила информация о госпитализации человека, получившего огнестрельное ранение на территории Пираллахинского района Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В результате расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что ранее судимый Ильхам Гашимов 1976 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве конфликта выстрелил из ружья в своего старшего брата.

И.Гашимов был задержан сотрудниками Пираллахинского районного управления полиции в качестве подозреваемого.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda kişi güllələnib, qardaşı saxlanılıb

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