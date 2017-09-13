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    В Баку мужчина нанес ножевые ранения своему другу

    Раненый мужчина при помощи окружающих был доставлен в больницу

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Баку мужчине средних лет были нанесены ножевые ранения.

    Как передает Report, инцидент произошел в Гарадагском районе.

    Так, житель поселка Алят Абилов Зульфугар Джавад оглу 1963 г.р. поспорил со своим другом. Во время перепалки его друг (имя пока не раскрывается) нанес ему два ножевых ранения. Раненый мужчина при помощи окружающих был доставлен в больницу.

    Полицейское управление Гарадагского района ведет расследование по данному факту.

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