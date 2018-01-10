В Баку мужчина избил своего пожилого отца

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Сураханском районе столицы мужчина избил своего пожилого отца, разбил ему нос.

Как передает Report, инцидент произошел на улице Ильхам Шюкюров, 27.

Так, Аскеров Идрис Сафар оглу 1948 г.р. повздорил со своим сыном. Во время ссоры сын избил отца. И. Аскеров, получивший повреждения лица и тела, был доставлен в клинический медицинский центр №3.

Врачи констатировали у него перелом кости носа.

По факту Сураханское районное управление полиции ведет следствие.