В Баку мужчина из мести поджег мастерскую, два человека сгорели заживо

10 апреля в результате пожара в одной из мастерских по производству и ремонту бытовых товаров в поселке Бина Сураханского района Баку скончались Ифтихар Акперов (1981 г.р) и Валех Бяйляров (1991 г.р.). В результате расследований было установлено, что пожа

10 апреля в результате пожара в одной из мастерских по производству и ремонту бытовых товаров в поселке Бина Сураханского района Баку скончались Ифтихар Акперов (1981 г.р) и Валех Бяйляров (1991 г.р.). В результате расследований было установлено, что пожар был совершен умышленно.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации Генпрокуратуры, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Генпрокуратуры, МЧС и МВД были выявлены обоснованные подозрения в том, что Рамин Гулиев (1991 г.р.) на почве личного конфликта умышленно поджег мастерскую, в которой спали Ифтихар Акперов и Валех Бяйляров.

На основании собранных доказательств Рамину Гулиеву было предъявлено обвинение по статьям 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц), 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и 186.2.2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) УК АР, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в органы прокуратуры для продолжения предварительного следствия.