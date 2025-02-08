В Баку мужчина и женщина задержаны по подозрению в краже из арендованного ими жилого дома

В Баку задержаны мужчина и женщина, подозреваемые в краже имущества на 3 тыс. манатов из арендованного ими жилого дома.
Об этом Report сообщили в МВД.
Информация о краже поступила в 41-е отделение полиции Сабаильского РУП.
Владельцы дома, расположенного в поселке Бадамдар, сообщили о краже одежды и бытовых предметов на сумму 3 тысячи манатов.
В результате оперативных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые – М.Джавадов и ранее судимая А.Джавадова, арендовавшие некоторое время назад данное жилье.
Расследование по факту продолжается.