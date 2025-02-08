В Баку мужчина и женщина задержаны по подозрению в краже из арендованного ими жилого дома

В Баку мужчина и женщина задержаны по подозрению в краже из арендованного ими жилого дома

В Баку задержаны мужчина и женщина, подозреваемые в краже имущества на 3 тыс. манатов из арендуемой ими квартиры.

https://static.report.az/photo/31b4a7f1-7d65-3be4-8dd7-cec2df3839b1.jpg https://static.report.az/photo/31b4a7f1-7d65-3be4-8dd7-cec2df3839b1.jpg

В Баку задержаны мужчина и женщина, подозреваемые в краже имущества на 3 тыс. манатов из арендованного ими жилого дома. Об этом Report сообщили в МВД. Информация о краже поступила в 41-е отделение полиции Сабаильского РУП. Владельцы дома, расположенного в поселке Бадамдар, сообщили о краже одежды и бытовых предметов на сумму 3 тысячи манатов. В результате оперативных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые – М.Джавадов и ранее судимая А.Джавадова, арендовавшие некоторое время назад данное жилье. Расследование по факту продолжается. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram