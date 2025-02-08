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В Баку мужчина и женщина задержаны по подозрению в краже из арендованного ими жилого дома

В Баку мужчина и женщина задержаны по подозрению в краже из арендованного ими жилого дома В Баку задержаны мужчина и женщина, подозреваемые в краже имущества на 3 тыс. манатов из арендуемой ими квартиры.
Происшествия
8 февраля 2025 г. 14:09
В Баку мужчина и женщина задержаны по подозрению в краже из арендованного ими жилого дома

В Баку задержаны мужчина и женщина, подозреваемые в краже имущества на 3 тыс. манатов из арендованного ими жилого дома.

Об этом Report сообщили в МВД.

Информация о краже поступила в 41-е отделение полиции Сабаильского РУП.

Владельцы дома, расположенного в поселке Бадамдар, сообщили о краже одежды и бытовых предметов на сумму 3 тысячи манатов.

В результате оперативных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые – М.Джавадов и ранее судимая А.Джавадова, арендовавшие некоторое время назад данное жилье.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Kirayə yaşadığı evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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