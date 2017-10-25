Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Баку мужчина до смерти забил сожительницу.
Как передает Report, убийство произошло в Сабунчинском районе столицы.
Как сообщили Report в Сабунчинском РУП, проживающая по адресу поселок Бакиханова, улица Али Бабаева, дом 3, квартира 4 Садыгова Гюлнаря Тарыс гызы 1982 г.р. повздорила с сожительствующим с ней Шагалыевым Фархадом Дженнет оглу 1968 г.р. Во время ссоры Ф.Шагалыев несколько раз ногой ударил женщину. Затем он нанес пострадавшей несколько ударов в область горла. После последнего удара Г.Садыгова скончалась на месте.
После этого Ф.Шагалыев пришел в Сабунчинское РУП и сдался полиции.
По факту возбуждено уголовное дело.
Отметим, что Ф.Шагалыев в момент совершения убийства находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был третьим мужчиной, который сожительствовал с Г.Садыговой.
У Г.Садыговой остался один малолетний ребенок.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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