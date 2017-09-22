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    В Баку мотоцикл столкнулся с такси, есть пострадавшие - ВИДЕО

    Получивший механические повреждения мотоцикл отогнан на штрафстоянку© Report

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Баку мотоцикл столкнулся с такси, есть пострадавшие.

    Как сообщает Report, ДТП произошло в Наримановском районе.

    На улице Ахмеда Раджабли управлявший принадлежащим объекту общепита мотоциклом Абдуллаев Тебриз Алибаба оглу 1995 г.р. врезался в заднюю часть автомобиля Renault с государственным номерным знаком 90-RR-458. В результате мотоцикл перевернулся, водитель получил тяжелую телесную травму. Он был госпитализирован.

    Водитель легкового автомобиля Шахин Ширинов сообщил Report, что предоставляет услуги такси: "Я двигался по левой стороне дороги. Мотоцикл на скорости въехал в заднюю часть автомобиля".

    На место ДТП прибыли сотрудники Дорожно-патрульной службы. Получивший механические повреждения мотоцикл отогнан на штрафстоянку.

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