В Баку мотоцикл столкнулся с автомобилем, есть пострадавший - ФОТО

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Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Баку столкнулся мотоцикл и автомобиль.

Как передает Report, инцидент произошел в Наримановском районе столицы.

Так, на улице Чайковского, Ганбарли Асим рагим оглу 1995 г.р., управляя мотоциклом без включенных передних фар, на большой скорости врезался в автомобиль марки Mercedes, которым управлял Эльнур Фейзуллаев. В результате, водитель мотоцикла А. Гамбарли получил тяжелое повреждение и был доставлен в клинический медицинский центр №1.

Как сообщил Reportводитель Mercedes Э.Фейзуллаев, мотоцикл был в неисправном состоянии. На мотоцикле не работала ни одной фары. По этой причине водитель автомобиля не видел мотоциклиста.

По факту сотрудники Наримановского районного управления полиции прибыли на место ДТП.

Назначена первичная автотехническая экспертиза.