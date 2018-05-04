В Баку мошенника арестовали в зале суда

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Хатиры Гусейновой и Азера Агаева, обвиняемых в мошенничестве, злоупотребив доверием граждан.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова был зачитан приговор.

По приговору суда Х.Гусейнова лишена свободы сроком на 3 года, А.Агаев - 2 года и 6 месяцев. Находившийся под домашним арестом А.Агаев был арестован в зале суда.

Отметим, что оба лица обвиняются в продаже не принадлежащих им земельных участков гражданам в Баку.

Общий ущерб по делу составляет 22 тысячи манатов. Х.Гусейновой и А.Агаеву долгое время удавалось скрываться от следствия, было принято решение дать их в розыск.

Затем оба лица были задержаны, в отношении А.Агаева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.