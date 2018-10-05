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    В Баку мошенник из соцсетей забрал у женщины золотые изделия на 20 000 манатов

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий задержан мужчина, который обманывал людей в соцсетях и затем грабил их.

    Об этом Report сообщили в МВД.

    Так, обратившаяся в "Центр звонков - 102" МВД жительница Баку сообщила, что 26 августа некто по имени Надир обманул ее и забрал золотые изделия на сумму 20 000 манатов.

    В связи с информацией, сотрудниками 16-го отделения Наримановского районного управления полиции незамедлительно были приняты соответствующие меры.

    По факту было возбуждено уголовное дело по статье 180 (Грабеж) УК АР.

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении грабежа, представлявшийся Надиром житель города Хырдалан Ариф Байрамов.

    Следствием также раскрыто 4 аналогичных преступления А.Байрамова.

    Полиция не исключает участия А.Байрамова в других преступлениях. Если есть пострадавшие от его действий они могут обратиться в "Центр звонков - 102" или Наримановское районное управление полиции.

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