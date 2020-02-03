В Баку молодой чемпион умер от угарного газа

В Баку молодой чемпион умер от угарного газа

3 февраля, 2020 11:54

https://report.az/storage/news/e026b9df0974114ba603bec754d4f9a3/ee40185d-0929-43c1-a6bc-3f593fee7e88_292.jpg В Баку ученик 11-го класса умер в результате отравления угарным газом. Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован 2 февраля по адресу улица Буньядзаде, 30/2, поселок Рамана в Сабунчинском районе. Житель Баку, ученик 11 класса Арзуман Агахан оглу Аббасов 2002 г.р. умер от отравления угарным газом в ванной комнате дома. По факту возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего) УК, ведется расследование. Арзуман Аббасов неоднократно становился чемпионом страны по боям без правил.



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