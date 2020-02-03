В Баку молодой чемпион умер от угарного газа

В Баку ученик 11-го класса умер в результате отравления угарным газом.
Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован 2 февраля по адресу улица Буньядзаде, 30/2, поселок Рамана в Сабунчинском районе.
Житель Баку, ученик 11 класса Арзуман Агахан оглу Аббасов 2002 г.р. умер от отравления угарным газом в ванной комнате дома.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего) УК, ведется расследование.
Арзуман Аббасов неоднократно становился чемпионом страны по боям без правил.