В Баку молодой женщине и ее подруге нанесли 12 ножевых ранений перед домом

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку утром в 5:00 двум молодым женщинам нанесены ножевые ранения.
Как сообщает Report, инцидент произошел на проспекте Гара Гараева, перед входом в подъезд дома №61.
Сарамановой Вюсале Амираслан гызы 1993 г.р. и ее подруге Микаиловой Эльнаре Янар гызы 1985 г.р. было нанесено по 6 ножевых ранений со стороны неизвестного или неизвестных. Пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи.
По факту Низаминский районным управлением полиции возбуждено уголовное дело.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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