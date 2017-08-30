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    В Баку молодой женщине и ее подруге нанесли 12 ножевых ранений перед домом

    Инцидент произошел утром на проспекте Гара Гараева© Foto:Report.az

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку утром в 5:00 двум молодым женщинам нанесены ножевые ранения.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на проспекте Гара Гараева, перед входом в подъезд дома №61.

    Сарамановой Вюсале Амираслан гызы 1993 г.р. и ее подруге Микаиловой Эльнаре Янар гызы 1985 г.р. было нанесено по 6 ножевых ранений со стороны неизвестного или неизвестных. Пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи.

    По факту Низаминский районным управлением полиции возбуждено уголовное дело.

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