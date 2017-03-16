В Баку молодой писатель совершил суицид, бросившись с 17-го этажа

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Баку 28-летний парень совершил самоубийство, бросившись с 17-го этажа.
Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.
Абдуллаев Мовлуд Исмаил оглу (1989 г.р.), проживавший в квартире на 17-ом этаже по адресу улица Сулеймана Сани Ахундова 31/23, бросился с балкона квартиры. Он скончался на месте.
В связи с фактом в Прокуратуре Бинагадинского района по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.
Отметим, что совершивший суицид был молодым писателем, он был известен под псевдонимом Мовлуд Мовлуд.
Crime News DepartmentАвтор новости
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