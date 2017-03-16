В Баку молодой писатель совершил суицид, бросившись с 17-го этажа

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Баку 28-летний парень совершил самоубийство, бросившись с 17-го этажа.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.

Абдуллаев Мовлуд Исмаил оглу (1989 г.р.), проживавший в квартире на 17-ом этаже по адресу улица Сулеймана Сани Ахундова 31/23, бросился с балкона квартиры. Он скончался на месте.

В связи с фактом в Прокуратуре Бинагадинского района по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.

Отметим, что совершивший суицид был молодым писателем, он был известен под псевдонимом Мовлуд Мовлуд.