В Баку молодой парень впал в кому после ДТП

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, автомобиль сбил Керимова Нурлана Афлатун оглы 1995 г.р., когда он пытался перейти дорогу в поселке НЗС.

Раненый впал в кому. На машине скорой помощи он был доставлен в Клинический медцентр №1.

Как сообщили в реанимационном отделении больницы, его состояние оценивается как тяжелое.

По факту в Хатаинском РУП возбуждено уголовное дело.