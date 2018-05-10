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    В Баку молодой парень впал в кому после ДТП

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает Report, автомобиль сбил Керимова Нурлана Афлатун оглы 1995 г.р., когда он пытался перейти дорогу в поселке НЗС.

    Раненый впал в кому. На машине скорой помощи он был доставлен в Клинический медцентр №1.

    Как сообщили в реанимационном отделении больницы, его состояние оценивается как тяжелое.

    По факту в Хатаинском РУП возбуждено уголовное дело.

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