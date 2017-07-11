В Баку молодой парень повесился в своем доме

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошло самоубийство.

Как сообщает Report, Рамиз Гюльоглан оглу Ибрагимов, 1996 г.р., повесился на веревке у себя в доме, расположенном на улице Хиябани.

По факту на место происшествия были привлечены сотрудники 29-го отделения Ясамальского районного управления полиции. Его тело передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомии.

По факту в Ясамальской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного Кодекса.