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    В Баку молодой парень повесился в своем доме

    Происшествие зарегистрировано на улице Хиябани

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошло самоубийство.

    Как сообщает Report, Рамиз Гюльоглан оглу Ибрагимов, 1996 г.р., повесился на веревке у себя в доме, расположенном на улице Хиябани.

    По факту на место происшествия были привлечены сотрудники 29-го отделения Ясамальского районного управления полиции. Его тело передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомии.

    По факту в Ясамальской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного Кодекса.

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