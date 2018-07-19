В Баку молодой парень получил удары вилкой

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку на почве конфликта пострадал один человек.

Как сообщает Report, происшествие произошло в доме пострадавшего.

Инцидент произошел на улице Мамедзаде, 11А. Мустафаева Тарлана Ага оглы, 1991-го года рождения, ранили в его же доме.

Потерпевший был доставлен в Центральную клиническую больницу №1, где был сразу же прооперирован.

Во время операции выяснилось, что Т.Мустафаев получил несколько ударов вилкой.

По факту проводится расследование.