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    В Баку молодой парень получил удары вилкой

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку на почве конфликта пострадал один человек.

    Как сообщает Report, происшествие произошло в доме пострадавшего.

    Инцидент произошел на улице Мамедзаде, 11А. Мустафаева Тарлана Ага оглы, 1991-го года рождения, ранили в его же доме. 

    Потерпевший был доставлен в Центральную клиническую больницу №1, где был сразу же прооперирован.

    Во время операции выяснилось, что Т.Мустафаев получил несколько ударов вилкой.

    По факту проводится расследование.

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