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    В Баку молодой парень, будучи в нетрезвом состоянии получил ножевые ранения

    Bakıda kafedə gənc sərxoş halda bıçaqlanıb

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Насиминском районе произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в 3-ем микрорайоне.

    В кафе под название "Кёрпю" клиент Рустамов Ямеддин Асиф оглы поспорил с другим посетителем заведения, в результате чего конфликт перерос в драку. Я.Рустамов получил ножевые ранения в области живота, после чего посредством "скорой помощи" был доставлен в Клинический медицинский центр № 1.

    По факту сотрудники 19-го отделения полиции Насиминского РУП провели осмотр места происшествия. Один человек был задержан. Выяснилось, что оба лица были в нетрезвом состоянии.

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