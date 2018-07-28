В Баку молодой парень, будучи в нетрезвом состоянии получил ножевые ранения

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Насиминском районе произошла поножовщина.

Как сообщает Report, инцидент произошел в 3-ем микрорайоне.

В кафе под название "Кёрпю" клиент Рустамов Ямеддин Асиф оглы поспорил с другим посетителем заведения, в результате чего конфликт перерос в драку. Я.Рустамов получил ножевые ранения в области живота, после чего посредством "скорой помощи" был доставлен в Клинический медицинский центр № 1.

По факту сотрудники 19-го отделения полиции Насиминского РУП провели осмотр места происшествия. Один человек был задержан. Выяснилось, что оба лица были в нетрезвом состоянии.