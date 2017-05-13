В Баку молодой девушке нанесли 16 ножевых ранений

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В Баку 24-летней девушке нанесли 16 ножевых ранений.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.

Жительнице Саатлинского района Алиевой Айсель Агакерим гызы 1993 г.р. были нанесены ножевые ранения неизвестным лицом или лицами в поселке Баладжары. Она была госпитализирована.

Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое. Ей нанесено 16 ножевых ранений.

По факту ведется расследование Бинагадинским РУП.