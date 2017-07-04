В Баку трагически скончался студент университета - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Стало известно, что трагически погибший в Баку юноша был студентом Азербайджанского университета архитектуры и строительства.

Как сообщает Report, Мехдиев Самир Ази оглу получал образование в группе 205 а8.

Руководитель пресс-службы университета Наджиба Мирзаева сообщила Report, что Самир Мехдиев скончался не в результате избиения, а в результате наезда автомобиля.

Факт расследуется.

Отметим, что ранее сообщалось, что С.Мехдиев являлся студентом Азербайджанского технического университета.

***09:42

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Баку произошел смертельный случай.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе столицы.

На пересечении улиц Фикрета Амира и 28 мая в тяжелом состоянии был обнаружен Мехдиев Самир Ази оглу. Он был доставлен в больницу прохожими.

Врачи сообщили, что С.Мехдиев получил тяжелую черепно-мозговую травму. Несмотря на их усилия, спасти его не удалось.

По факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, начато расследование.