 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку трагически скончался студент университета - ОБНОВЛЕНО

    Он скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы© Foto: "Report"

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Стало известно, что трагически погибший в Баку юноша был студентом Азербайджанского университета архитектуры и строительства.

    Как сообщает Report, Мехдиев Самир Ази оглу получал образование в группе 205 а8.

    Руководитель пресс-службы университета Наджиба Мирзаева сообщила Report, что Самир Мехдиев скончался не в результате избиения, а в результате наезда автомобиля.

    Факт расследуется.

    Отметим, что ранее сообщалось, что С.Мехдиев являлся студентом Азербайджанского технического университета.

    ***09:42 

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Баку произошел смертельный случай.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе столицы.

    На пересечении улиц Фикрета Амира и 28 мая в тяжелом состоянии был обнаружен Мехдиев Самир Ази оглу. Он был доставлен в больницу прохожими.

    Врачи сообщили, что С.Мехдиев получил тяжелую черепно-мозговую травму. Несмотря на их усилия, спасти его не удалось.

    По факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, начато расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi