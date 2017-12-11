Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Баку молодой человек был избит кастетом своим кузеном.

Как передает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.

В квартире по адресу ул. Зивербека Ахмедбекова Салаев Вюсал Ахмедбеков 1990 г.р. подрался со своим кузеном. Во время драки В. Салаев был избит кастетом.

Его доставили в больницу. Врачи оценивают его состоянии как среднетяжелое.

По факту в Ясамальском районном управлении полиции ведется следствие.