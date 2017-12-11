 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку молодой человек был избит кастетом своим кузеном

    Врачи оценивают его состоянии как среднетяжелое

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Баку молодой человек был избит кастетом своим кузеном.

    Как передает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.

    В квартире по адресу ул. Зивербека Ахмедбекова Салаев Вюсал Ахмедбеков 1990 г.р. подрался со своим кузеном. Во время драки В. Салаев был избит кастетом.

    Его доставили в больницу. Врачи оценивают его состоянии как среднетяжелое.

    По факту в Ясамальском районном управлении полиции ведется следствие.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi