В Баку молодой байкер получил тяжелые травмы в ДТП

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 1 человек.

Как сообщает Report, спортивный мотоцикл, управляемый Орханом Мехман оглу Зейналовым 1993 г.р., упал со склона на обочине дороги недалеко от Buta Palace.

В результате О. Зейналов получил тяжелые травмы. Он был доставлен в больницу.

По словам врачей состояние байкера тяжелое.

По факту ДТП проводится расследование.