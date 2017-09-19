 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку молодой байкер получил тяжелые травмы в ДТП

    Инцидент произошел недалеко от Buta Palace© Foto: Report.az

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 1 человек.

    Как сообщает Report, спортивный мотоцикл, управляемый Орханом Мехман оглу Зейналовым 1993 г.р., упал со склона на обочине дороги недалеко от Buta Palace.

    В результате О. Зейналов получил тяжелые травмы. Он был доставлен в больницу.

    По словам врачей состояние байкера тяжелое.

    По факту ДТП проводится расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi