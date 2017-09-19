В Баку молодой байкер получил тяжелые травмы в ДТП

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 1 человек.
Как сообщает Report, спортивный мотоцикл, управляемый Орханом Мехман оглу Зейналовым 1993 г.р., упал со склона на обочине дороги недалеко от Buta Palace.
В результате О. Зейналов получил тяжелые травмы. Он был доставлен в больницу.
По словам врачей состояние байкера тяжелое.
По факту ДТП проводится расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook